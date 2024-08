Comunidade boliviana entra na mira de criminosos em São Paulo Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 08/08/2024 - 11h46 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Integrantes de uma comunidade estrangeira que vem a São Paulo para trabalhar têm sido alvo de criminosos. Acredita-se que imigrantes bolivianos guardem dinheiro em casa ou transportem altos valores. Isso resultou em invasões a residências e sequestros. Recentemente, Marco Ciprian Ruico foi sequestrado enquanto aguardava um carro de aplicativo em São Paulo. Ele foi levado para Cubatão com cordas no pescoço e mãos amarradas. O motorista do aplicativo também foi capturado. Os criminosos exigiram R$ 300 mil reais como resgate. Um vizinho testemunhou a ação dos sequestradores e informou à polícia, que organizou uma emboscada durante o momento da entrega do dinheiro. Três suspeitos foram presos após o ocorrido.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

Publicidade

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.