Comunicação assertiva para melhorar seu desempenho | Entrevista com Ricardo Voz | Pense na Solução Aclr|Do canal NDTV RECORD no YouTube 10/09/2024 - 17h51 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h32 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No episódio de hoje do Pense na Solução, descubra como a comunicação assertiva pode transformar sua vida pessoal e profissional. Aprenda técnicas valiosas com Ricardo Voz, um dos maiores especialistas em estratégias de comunicação do Brasil. Ricardo compartilha insights e práticas para aprimorar sua maneira de se comunicar, impactando positivamente suas interações e resultados. Não perca a oportunidade de melhorar suas habilidades de comunicação e alcançar seus objetivos de forma mais eficaz.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.