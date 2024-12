Compras de Natal: consumidores gastam até R$ 500 em presentes Aclr|Do canal Record RS no YouTube 05/12/2024 - 09h56 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h22 ) twitter

Estamos em plena temporada das compras de Natal. E os porto-alegrenses buscam cumprir a lista de presentes nos shoppings e na internet, especialmente. A forma de pagamento preferida é com o dinheiro do salário, seguida do cartão de crédito.

