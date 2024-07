Complexo Esportivo do SESI deve ser repassado á Blumenau ainda nesta semana

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Alto contraste

A+

A-

O Complexo Esportivo do SESI, em Blumenau, está prestes a ser oficialmente transferido para o município ainda nesta semana. Esta é uma demanda antiga da comunidade blumenauense, que há muito tempo aguardava por essa importante transferência. O repórter Moisés Stuker traz mais detalhes ao vivo, explicando os benefícios que essa mudança trará para a cidade, as etapas envolvidas no processo de transferência e o impacto esperado para os atletas e frequentadores do complexo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.