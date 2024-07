Complexo Esportivo de Camboriú é alvo de vandalismo Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 17/07/2024 - 07h34 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h19 ) ‌



O Complexo Esportivo de Camboriú foi novamente alvo de vandalismo, causando preocupação entre os moradores e autoridades locais. A repórter Greici Siezemel traz as informações ao vivo, destacando que esta não é a primeira vez que o local sofre com atos de depredação. Além disso, outra ocorrência chamou atenção na região: um homem foi flagrado fazendo pichações antissemitas em Bombinhas. As autoridades estão investigando ambos os casos e reforçando as medidas de segurança para prevenir novas ocorrências. Fique atento aos detalhes ao vivo com Greici Siezemel, direto de Itajaí.

