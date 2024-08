Competidores do Batalha das Receitas enfrentam desafio final na cozinha com pratos regionais Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 07/08/2024 - 12h55 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h44 ) ‌



Os competidores do Batalha das Receitas desta quarta (7) têm 50 minutos para entregar seus pratos. De um lado estão as amigas Michelle e Neilza preparando um tartar de sururu com bisque de camarão. Do outro lado estão o casal Ronaldo e Patrícia que farão um baião de dois com costelinha. A dupla 1 tem uma vantagem de 5 minutos por ter vencido a prova anterior. Veja quem levou a melhor!

