Comparsas teriam recebido R$ 500 mil para forjar atentado contra ex-prefeito de Taboão da Serra

Em delação premiada à Justiça, um dos atiradores presos pelo falso atentado contra José Aprígio, ex-prefeito de Taboão da Serra, no interior de São Paulo, disse que ele e outros três comparsas dividiram R$ 500 mil para simular o ataque. De acordo com Gilmar Santos, o próprio Aprígio teria oferecido a recompensa e comprado a arma utilizada no crime, que custou R$ 85 mil. Ele ainda afirmou que o objetivo seria dar apenas um “susto” para chamar a atenção e dar visibilidade ao candidato à reeleição.

