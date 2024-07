COMO TER AS UNHAS BONITAS SEM TIRAR A CUTÍCULA?

Aclr |Do canal Canal Renata Alves no YouTube

Oi, meu povo! Assim como toda mulher, gosto de estar sempre de unhas bem feitas e pintadas. Mas sempre que vou fazê-las, surge uma dúvida que também pode ser a sua: é possível deixar as unhas bonitas sem tirar a cutícula?

Fui até uma podóloga para descobrir isso, e ainda aproveitei a visita à especialista para resolver um detalhe que tinha no meu pé que me incomodava por anos. O resultado você confere nesse vídeo. Assista!

Ah, tenho mais um recado para você. É o spray antimicótico com iodo da Lakesia, que trata a micose de unhas, garantindo que elas cresçam de forma saudável e forte. Lakesia é a marca número 1 do Brasil em cuidados com as mãos e os pés.

É muito simples usar o spray antimicótico. Basta aplicar o produto nas áreas afetadas, de duas a três vezes ao dia. Lakesia spray elimina o fungo e promove o crescimento de unhas saudáveis e fortes.

Lakesia é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula.

#publilakesiabrasil #CuidadoComUnhas #Lakesia

