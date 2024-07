Aclr |Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube

Descubra tudo sobre como cuidar do seu pet no inverno para mantê-lo aquecido e confortável. Saiba quais são os cuidados essenciais com roupinhas, mantas e casinhas, de acordo com a veterinária Patrícia Três. Entenda como a sensibilidade ao frio varia entre os cães e quais medidas tomar para proteger seu amigo de quatro patas.

