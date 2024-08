Como prevenir mal súbito e cuidar da saúde cardíaca Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 29/08/2024 - 11h45 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h24 ) ‌



A morte do jogador Juan Manuel Izquierdo, que ocorreu após um mal súbito em campo, trouxe à tona a necessidade urgente de discutir os riscos cardíacos no esporte. Com apenas 27 anos, Izquierdo representa uma trágica lembrança dos perigos associados a problemas cardíacos durante atividades físicas intensas. A repórter Daniela Cecon traz uma análise detalhada e entrevista com a cardiologista Ananda Caixeta Carneiro, que explica como ficar atento aos sinais de alerta e adotar medidas preventivas eficazes.

