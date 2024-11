Como pensamentos negativos afetam sua saúde | Entrevista com Gladys Martins | Pense na Solução Aclr|Do canal NDTV RECORD no YouTube 05/11/2024 - 21h25 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neste episódio, a neurologista Gladys Martins compartilha com a gente uma importante perspectiva sobre como os nossos pensamentos negativos podem impactar diretamente a saúde do corpo. De acordo com a especialista, as emoções e os pensamentos têm o poder de alterar a anatomia do cérebro, podendo gerar condições como depressão, fibromialgia, e até câncer. Esses distúrbios surgem não apenas no nível mental, mas também afetam o corpo físico, gerando dores crônicas, estresse e enfraquecendo o sistema imunológico.

Ela também compartilha valiosas estratégias para lidar com a negatividade mental, ensinando como podemos reprogramar nossos pensamentos e escolher uma mentalidade mais saudável. A neurologista nos orienta a focar em soluções que promovam a paz interior e o equilíbrio emocional, prevenindo assim os efeitos nocivos das emoções negativas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.