COMO ir de ORLANDO para MIAMI | Vlog de viagem

Aclr |Do canal Juliana Rios no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Se liga como é fácil ir de Orlando para Miami!

Fiz esse vídeo para uma cliente, mas acho a dica tão útil que tenho certeza que vocês que me acompanham aqui no EXPORT PELO MUNDO vão adorar!

Pelo conforto e custo-benefício, o trajeto de uma cidade para a outra pode ser feito de ônibus.

Existem empresas que fazem esse itinerário.

Publicidade

As melhores, que eu já testei, são:

- FlixBus

Publicidade

- Greyhound

- Red Coach

- MegaBus

Os preços são bem acessíveis: a partir de 20 dólares você consegue comprar um trecho e viajar confortável!

Se vcs gostaram dessa dica, compartilhem com os amigos!

🔹 Para mais vídeos como esse, inscreva-se no EXPORT PELO MUNDO - https://bit.ly/3QE9Nt4

🔹 Confira mais conteúdo sobre essa viagem no meu INSTAGRAM - https://bit.ly/3UavXWS

🔹 E no meu perfil do TIKTOK - https://bit.ly/3DncImP

🔹 Para parcerias - https://bit.ly/3deCwac

🔹 Acompanhe as novidades no site do EXPORT PELO MUNDO - https://bit.ly/3xmrSot

#ExportPeloMundo #OrlandoMiami #ViagemÔnibus

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.