Como ficou a composição partidária nas prefeituras após o segundo turno 28/10/2024 - 07h44

Neste domingo, 27 de outubro, mais de 50 cidades brasileiras realizaram o segundo turno das eleições municipais, impactando significativamente a composição partidária nas principais prefeituras do país. O comentarista Upiara Boschi traz uma análise detalhada dos resultados, destacando como as novas alianças e mudanças na liderança podem influenciar a política local e as decisões futuras. Com um panorama abrangente, Boschi discute as vitórias e derrotas mais significativas e o que elas significam para os cidadãos e o cenário político brasileiro. Acompanhe essa análise para entender melhor o novo cenário político que se desenha em nosso país.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.