Como fica o horário do comércio de rua de Joinville nos próximos dias 05/12/2024 - 15h20 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h24 )

O comércio de rua de Joinville terá novidades no horário de funcionamento neste final de semana! A mudança faz parte de uma estratégia para atender melhor os consumidores durante o mês de dezembro, garantindo mais conveniência para as compras de fim de ano. Mikael Melo traz todos os detalhes sobre as novas alterações e quais serão os horários de funcionamento para as próximas semanas. Não perca nenhuma informação para planejar suas compras com tranquilidade!

