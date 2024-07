Como é o CLUB MED PUNTA CANA? | Vlog de viagem

Aclr |Do canal Juliana Rios no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Fala galera ligada aqui no Export Pelo Mundo!

Uma passeadinha rápida pelo Club Med Punta Cana pra mostrar pra vocês essa opção de hospedagem na República Dominicana.

Esse é o Club Med mais antigo de Punta Cana. O novo fica em Playa Esmeralda e se chama Miches.

Publicidade

🔹 Morning Shot - Sublyme - https://bit.ly/3qHiuYO - CUPOM: JURIOS

🔹 Para mais vídeos como esse, inscreva-se no EXPORT PELO MUNDO - https://bit.ly/3QE9Nt4

Publicidade

🔹 Confira mais conteúdo sobre as minhas viagens no meu INSTAGRAM - https://bit.ly/3UavXWS

🔹 E no meu perfil do TIKTOK - https://bit.ly/3DncImP

🔹 Para parcerias - https://bit.ly/3deCwac

🔹 Acompanhe as novidades no site do EXPORT PELO MUNDO - https://bit.ly/3xmrSot

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.