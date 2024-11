COMO É CONQUISTAR UMA PANICAT? ESSA É A MISSÃO DE HOJE! Aclr|Do canal LUCAS SELFIE no YouTube 15/11/2024 - 14h30 (Atualizado em 16/11/2024 - 01h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No Coach de Date de hoje, Lucas Selfie e Carol Bueno ajudam dois galãs a conquistar uma musa: Aricia Silva! Com direito a comida na boca e realização de fetiches, nossa conquistada da vez ficou em muitas dúvidas de quem foi seu date perfeito!

Com Aricia Silva, Lucas de Albu, Will Guimarães e coachs pra lá de entendedores do assunto: Lucas Selfie e Carol Bueno

Inscreva-se no canal Selfie Service: https://bit.ly/3PhfKyP

Inscreva-se no canal de cortes: https://bit.ly/3qMAa8J

‌



Lucas Selfie

Instagram: @lucaselfie

‌



Twitter: @lucasmaciel

Instagram: @selfieservice

‌



TikTok: @selfie_service

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.