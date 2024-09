Como agir sob pressão – Clube da leitura – Disciplina é Destino – Ep.#05 Aclr|Do canal Patricia Lages - Dicas de Economia no YouTube 02/09/2024 - 09h41 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h17 ) ‌



Neste domingo, 8 de setembro, você é o nosso convidado para esta live especial do Clube da Leitura onde teremos o último episódio do estudo do livro Disciplina é Destino, de Ryan Holiday, Ed. Intrínseca. Faremos um resumo de todo o livro e mais o desfecho imperdível que você precisa conferir. Anote na agenda!

Assita também os episódios anteriores do livro DISCIPLINA É DESTINO:

Obrigada por assistir!

