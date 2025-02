Comércio entre Brasil e Estados Unidos atinge recorde histórico em 2024 Aclr|Do canal Record News no YouTube 27/01/2025 - 09h00 (Atualizado em 28/01/2025 - 01h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O comércio total entre Brasil e Estados Unidos alcançou US$ 80,9 bilhões em 2024. As exportações brasileiras para o país americano ultrapassaram pela primeira vez o valor de U$ 40 bilhões. Para fazer um panorama sobre as mudanças que o mandato de Trump pode trazer para o agronegócio, conversamos com Felippe Cauê Serigati, Doutor em economia, coordenador do Mestrado Profissional em Agronegócio do FGVAgro.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: / recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: / recordnews

‌



TikTok: / recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: / recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.