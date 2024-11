Comércio de Joinville atende em horário estendido para as compras de Natal Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 25/11/2024 - 11h16 (Atualizado em 26/11/2024 - 01h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O comércio de Joinville já está em horário especial para atender a alta demanda das compras de fim de ano. A cidade se prepara para as celebrações de Natal com um aumento nas opções de horário para facilitar a vida dos consumidores. O repórter Mikael Melo traz os detalhes ao vivo sobre os novos horários de funcionamento das lojas e como os comerciantes estão se organizando para atender a todos durante este período de compras intensas. Fique por dentro do que esperar no comércio de Joinville nesta época festiva.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.