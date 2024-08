Comércio de Florianópolis se prepara para o Dia dos Pais com expectativa de aumento nas compras Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 07/08/2024 - 20h48 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h13 ) ‌



O comércio da Grande Florianópolis está se preparando para o Dia dos Pais com uma expectativa de aumento no valor das compras este ano. Pesquisas revelam que os filhos estão mais generosos e dispostos a gastar mais com presentes em comparação ao ano passado. Além disso, bares e restaurantes esperam um movimento maior no domingo (11), com nove em cada dez empresários do setor demonstrando otimismo. A reportagem de Suzan Rodrigues traz mais detalhes sobre o panorama comercial para a data especial. Confira.

