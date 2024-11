Comerciantes sofrem com repetidos arrombamentos em loja Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 29/10/2024 - 16h32 (Atualizado em 31/10/2024 - 01h43 ) twitter

Em Joinville, uma loja localizada no bairro Bucarein sofreu seu segundo arrombamento em cerca de 45 dias, deixando os proprietários indignados com a repetição do crime e a falta de segurança. A equipe da Tribuna do Povo esteve no local nesta manhã para ouvir os relatos dos comerciantes, que, além de enfrentarem prejuízos materiais, sentem-se vulneráveis diante da reincidência dos arrombamentos. Acompanhe os detalhes sobre os danos causados e as medidas que estão sendo consideradas para reforçar a segurança do estabelecimento.

