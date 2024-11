Comerciantes e moradores do Farol, em Campos, pedem manutenção dos banheiros públicos Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 13/11/2024 - 15h39 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h30 ) twitter

Moradores e comerciantes do litoral do Farol de São Tomé, em Campos, reclamam da estrutura dos banheiros públicos do local. Além disso, pedem instalação de mais banheiros químicos, especialmente no período da alta temporada.

#balancogeralinteriorrj #anapaulafarias #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista#banheiro #faroldesaotome #camposdosgoytacazes #saude #limpezapublica #higiene #saudepublica #manutenção #estrutura

