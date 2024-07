Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Comerciantes de Uberlândia vivem terror com onda de furtos e assaltos | Cidade Alerta Minas

Cidade em alerta, principalmente na região central, com aumento de furtos e roubos. Uberlândia registra um crescimento nos índices de criminalidade, segundo dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Nos cinco primeiros meses de 2023, foram 665 denúncias de furto. Já em 2024, esse número subiu para 695, um aumento de 4,5%.

No caso de roubos, o cenário é ainda mais preocupante. No mesmo período do ano passado, foram registrados 75 crimes na região atendida pela 9ª Região de Segurança Pública. Em 2024, esse número saltou para 98, um aumento de 30,67%.

Ontem, dia 25 de junho, mais um crime chocou a população. Uma ótica localizada no centro da cidade foi alvo de assalto. O crime aconteceu por volta das 10h10 da manhã e, segundo a proprietária da loja, Gisele, dois homens armados renderam a funcionária e a levaram para a parte dos fundos do estabelecimento.

Momentos depois, o marido de Gisele chegou à loja e também foi rendido pelos bandidos. Os criminosos levaram joias, três celulares, óculos e relógios que estavam à venda na loja.

O que mais impressiona é que o marido de Gisele havia sido orientado pelos policiais a instalar câmeras de segurança no local, mas ainda não as havia feito. Ele pretendia instalar as câmeras ontem mesmo, mas o assalto aconteceu antes da instalação.

Gisele relata que os bandidos levaram até mesmo o pão de queijo que seu marido estava comendo no momento do assalto. A funcionária da loja, que não quis se identificar, disse que ficou em estado de choque durante a ação dos criminosos.

