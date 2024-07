Aclr |Do canal Hoje em Dia no YouTube

Comerciante é assassinado dentro da própria loja no Rio Grande do Norte

O comerciante Everton Cleiton foi assassinado dentro da própria loja, no Rio Grande do Norte. Everton atendia um cliente quando o atirador entrou no local e efetuou disparos à queima-roupa. Segundo testemunhas, o assassino fugiu com um outro comparsa que o esperava em um carro. O comerciante era investigado por suspeita de pertencer a uma quadrilha especializada em receptação, lavagem de dinheiro e adulteração de veículos.

