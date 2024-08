Comer milho pode ajudar a controlar o colesterol ruim, indica estudo Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 14/08/2024 - 12h17 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h53 ) ‌



Uma pesquisa divulgada pela Sociedade Americana de Nutrição indica que o consumo diário de milho pode auxiliar na redução do colesterol ruim. O milho é um alimento nativo das Américas e está presente em diversas preparações da culinária brasileira. Os participantes do estudo consumiram uma mistura entre farinha e farelo de milho durante quatro semanas. Resultados mostraram que 70% deles apresentaram redução nos índices de LDL. A Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo informa que 40% dos adultos no Brasil têm colesterol elevado.

