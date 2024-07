Comentário de Upiara Boschi: partidos definem candidatos para as eleições municipais Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 22/07/2024 - 09h51 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No comentário do Voto Mais, edição desta segunda-feira (22), Upiara Boschi analisa o impacto das recentes convenções partidárias em Santa Catarina, que definiram os candidatos às prefeituras para as eleições deste ano. Boschi oferece uma visão crítica sobre as escolhas dos partidos e o cenário eleitoral que se forma, destacando as principais estratégias e expectativas para as próximas eleições. Entenda como essas definições podem influenciar o cenário político local e quais são as principais apostas para as eleições municipais.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.