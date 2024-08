Comentário de Upiara Boschi - Itajaí define alianças contra o PL Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 31/07/2024 - 09h14 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No quadro Voto Mais, edição desta quarta-feira (31), o comentarista Upiara Boschi, traz as novidades da corrida eleitoral em Itajaí. Confira todas as atualizações do cenário eleitoral catarinense, no Voto Mais com Upiara Boschi.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.