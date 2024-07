Comendo por Aí: Conheça as delícias de inverno de Monte Verde (MG) Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 28/07/2024 - 20h58 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No inverno, a fome aumenta, não é verdade? E fica difícil resistir quando a gente se depara com tantas delícias pela frente. Que tal uma picanha na pedra? Uma truta gratinada com siri? Ou ainda uma sopa de morango? O Comendo por Aí viaja para Monte Verde, em Minas Gerais, e te mostra essas e muitas outras comidas.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/DomEspetacular

Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

Publicidade

#DomingoEspetacular #CarolinaFerraz #SergioAguiar

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.