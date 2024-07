COMEMORANDO OS 3 ANOS DA MANU | TICI PINHEIRO

Aclr |Do canal Tici Pinheiro no YouTube

Hola que tal? Oi, gente! No vídeo de hoje, eu conto todos os detalhes da festinha de 3 anos da Manu. Essa foi a primeira comemoração um pouquinho maior desde o inicio da pandemia, mas que mesmo assim contou apenas com a família e amigos mais íntimos. Com o tema de "Jardim encantado", todo decorado pela minha amiga Andréia Guimarães (@andreaguima5), onde cada detalhe ficou maravilhoso e eu simplesmente AMEI!

E deixo aqui o meu agradecimento para todos que tornaram esse evento tão especial e marcante para a nossa família:

Decoração e Produção @andreaguima5

Buffet @estacaovaievem

Brigadeiro no tacho: @sempreefesta

Lembranças maleta cartonagem: @ateliefabiulabrito

Lembrança bolsa: @drageeideiaspersonalizadas

Bolo e doces: @marianafrancojunqueira

Flores: @tetecastanha @veilingholambra

Bolachas: @maria.bolachagourmet

Raspadinha: @kombice

Personagens vivos: @mantoprpducoes

Oficina de arte e recreação: @carolarteira

Não esqueçam de curtir e comentar o que acharam da festinha, que eu quero saber de tudo. E ativem o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no canal. Bjsssss!

#TicianePinheiro #Festa #3AnosDaManu

