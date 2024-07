COMEMORANDO OS 13 ANOS DA RAFA | TICI PINHEIRO

Aclr |Do canal Tici Pinheiro no YouTube

Hola que tal? Oi, gente! No vídeo de hoje eu mostro um pouquinho de como foi o aniversário de 13 anos da Rafa!

Com um tema escolhido por ela, a festa foi toda estilizada com uma decoração de Londres, com cabines telefônicas, guardas do palácio de Buckingham, tulipas vermelhas e outros detalhes INCRIVEIS, feitos pela minha amiga Andréia Guimarães (@andreaguima5), que é quem cuida das festinhas da Rafinha desde um ano de idade. Como de costume, dancei e cantei muito, foi diversão do inicio ao fim.

Tudo estava maravilhoso, e eu amei receber meus amigos e família num dia tão especial na vida da minha filha.

Agradeço de coração, cada profissional que auxiliou e tornou esse evento tão especial e marcante.

Decoração e Produção @andreaguima5

Buffet @julioperinetto

Local do evento @grupobisutti

