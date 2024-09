Comemorações do 7 de Setembro em SC incluem atos políticos e campanha de Amin Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 09/09/2024 - 09h38 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h20 ) ‌



O 7 de Setembro em Santa Catarina foi marcado por atos políticos importantes, com destaque para a participação do ex-governador Amin na campanha do MDB em Joinville. O comentarista Upiara Boschi faz uma análise sobre os eventos políticos que marcaram o feriado. A cobertura inclui detalhes sobre as manifestações políticas e a influência de Amin nas atividades do partido na cidade, refletindo o cenário político atual.

