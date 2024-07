Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Começou hoje em Araxá a Expoqueijo Brasil com atrações musicais, culturais e os melhores queijos

Está tudo pronto para a abertura da ExpoQueijo 2024. O evento começou hoje às 14h e vai até domingo na Estância Hidromineral do Barreiro. Com entrada gratuita, a ExpoQueijo promete ser um ponto de encontro para os amantes de queijo, oferecendo uma vasta gama de atividades e atrações.

Aberta gratuitamente ao público, a exposição conta com atrações musicais e culturais, um concurso internacional, palestras, treinamentos, degustação de queijos, e a presença de chefs de cozinha, produtores e expositores. A diversidade de atividades busca proporcionar uma experiência rica e envolvente para todos os visitantes, destacando a importância e a versatilidade do queijo.

O evento tem como objetivo valorizar e promover a expansão do queijo de excelência no mercado nacional e internacional. Além disso, a ExpoQueijo 2024 visa incentivar a capacitação e qualificação dos produtores e de seus negócios, fortalecendo a indústria do queijo e contribuindo para a sua sustentabilidade e crescimento.

