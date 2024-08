COMECEI A ORGANIZAR O GRANDE DIA l ANA HICKMANN Aclr|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 22/08/2024 - 20h01 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Oi, pessoal! O vlog de hoje já começa com muito trabalho para a gravação do programa. E é claro que decidi registrar tudo que acontece por trás das câmeras pra mostrar pra vocês.

E logo depois do trabalho, foi a hora de dar os primeiros passos para o planejamento do meu casamento. Então, fui escolher o vestido na loja da minha amiga estilista @manzanleticia. Contei as ideias que tive pra ela começar a desenhar esse vestido que eu tenho certeza de que vai ficar incrível!

Estão curiosos? Comentem aqui o que acharam e se querem ver mais vídeos com os preparativos do casamento. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Beijosss!

INSCREVA-SE: https://goo.gl/FaiZHX

‌



SIGAM: @ahickmann - https://www.instagram.com/ahickmann/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/anahickmannoficial

‌



TWITTER: @ahickmann - https://twitter.com/ahickmann

#anahickmann #casamento #vlog

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.