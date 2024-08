COMEÇAM DEPOIMENTOS: MORTE DE CRIANÇA EM POSTO DE SAÚDE É INVESTIGADA Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 27/08/2024 - 15h56 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Matéria exibida no dia 26/08/2024

COMEÇARAM HOJE OS DEPOIMENTOS DO CASO DA CRIANÇA DE CINCO ANOS QUE MORREU NA ÚLTIMA TERÇA FEIRA,. EM UM POSTO DE SAÚDE DE GUAPÓ, NA REGIÃO METROPOLITANA. NÓS MOSTRAMOS ESSE CASO, AQUI NO GOIÁS RECORD, COM EXCLUSIVIDADE.

Inscreva-se no canal Record Goiás: https://www.youtube.com/recordgoias

Facebook: https://www.facebook.com/RecordGoias

‌



Instagram: https://www.instagram.com/recordgoias/

Twitter: https://twitter.com/recordgoias

‌



#RecordGoias #BalancoGeralManhaGO #GoiasnoAr #BalancoGeralGO #CidadeAlertaGO #GoiasRecord

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.