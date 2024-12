Começa nesta terça-feira a 22ª edição da Fenaostra em Florianópolis com gastronomia e cultura Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 03/12/2024 - 09h03 (Atualizado em 04/12/2024 - 01h34 ) twitter

A 22ª edição da Fenaostra começou nesta terça-feira, 03 de dezembro, em Florianópolis, prometendo um evento repleto de gastronomia típica e atrações culturais para todos os públicos. O Gabriel Prada traz as primeiras impressões ao vivo diretamente do local da festa, detalhando as opções gastronômicas, shows e as atrações musicais que fazem parte da programação de abertura. Quem visitar o evento poderá conferir o melhor da culinária local e a energia vibrante das apresentações culturais.

