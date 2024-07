Começa hoje, no Teatro Juarez Machado, o Festival Meia Ponta Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 23/07/2024 - 15h02 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h40 ) ‌



Hoje, o Teatro Juarez Machado em Joinville abre suas portas para a primeira edição do Festival Meia Ponta. Este evento promete uma programação rica e diversificada, celebrando a arte e a cultura local com apresentações que vão encantar o público. O festival traz uma seleção de performances de dança, teatro e outras manifestações artísticas, proporcionando uma experiência única para os amantes da cultura. Não perca a oportunidade de conferir o talento local e se envolver com as atrações culturais de Joinville. O evento começa hoje, 23 de julho de 2024, e vai até o final da semana.

