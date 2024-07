Começa hoje Festival 40+ no Festival de Dança de Joinville Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 17/07/2024 - 15h57 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h23 ) ‌



Hoje marca o início do Festival 40+ no renomado Festival de Dança de Joinville. Descubra as performances emocionantes, workshops inspiradores e a celebração da dança para todas as idades. Acompanhe as novidades e os destaques deste evento cultural que promove a inclusão e o talento em uma das maiores festas da dança do país.

