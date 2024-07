Aclr |Do canal Record News no YouTube

Começa construção do memorial da Boate Kiss

Começa nesta quarta-feira (10) a construção de um memorial da boate Kiss em homenagem às 242 vítimas que morreram no incêndio, aos 636 feridos e aos familiares. As obras tiveram início após 11 anos e seis meses da tragédia, que ocorreu em 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria, na Região Central do RS.

