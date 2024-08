Começa a campanha de vacinação antirrábica na zona rural de Uberlândia | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 05/08/2024 - 15h24 (Atualizado em 06/08/2024 - 02h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Após a campanha de vacinação antirrábica no setor urbano de Uberlândia, as equipes de Unidade de Vigilância de Zoonoses já começaram a visitar a zona rural do município para a aplicação do imunizante em cães e gatos. Esta fase da vacinação vai até o dia 6 de setembro.

A expectativa é que 14 mil vacinas sejam aplicadas por oito equipes do Programa Municipal de Controle da Raiva em propriedades rurais e distritos de Uberlândia.

Segundo Lílian Vieira de Andrade, que é coordenadora municipal de Controle de Raiva da Zoonoses, essa meta só será alcançada com a ajuda da população. “A gente espera que os moradores e produtores rurais colaborem com a gente abrindo suas porteiras, facilitando os acessos dos vacinadores, para a gente dar conta de vacinar todos os animais que temos que vacinar”, explicou.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=ONeADPQqySY

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=-Qi88iRdS6M

👉 https://www.youtube.com/watch?v=2OXUOeRa2Tg

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #Uberlândia #vacinação #saúde

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.