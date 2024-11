Combate ao câncer: a luta e esperança de quem convive com a doença Aclr|Do canal Record RS no YouTube 28/11/2024 - 09h19 (Atualizado em 29/11/2024 - 01h29 ) twitter

Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o Rio Grande do Sul apresenta 50 mil novos casos da doença anualmente. E no Dia Nacional do Combate ao Câncer, a nossa equipe preparou uma reportagem para mostrar a luta de quem faz o tratamento.

