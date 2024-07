Combate á dengue: Biofábrica do método Wolbachia é inaugurada nesta segunda-feira em Joinville

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Joinville dá um importante passo no combate à dengue com a inauguração da biofábrica para implantação do método Wolbachia. A cerimônia de abertura ocorre hoje à tarde, marcando o início de uma nova etapa no enfrentamento da doença na cidade. O método Wolbachia consiste em utilizar bactérias para reduzir a capacidade dos mosquitos de transmitir a dengue, oferecendo uma solução inovadora e eficaz. A repórter Isabela Corrêa traz todos os detalhes ao vivo, explicando como essa iniciativa pode impactar positivamente a saúde pública em Joinville. Fique ligado no SC no Ar para acompanhar essa importante novidade.

