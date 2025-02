Comandante de batalhão da PM é exonerado no RJ após ser denunciado por agressão e invasão Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 18/01/2025 - 12h04 (Atualizado em 19/01/2025 - 01h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O ex porta-voz da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Ivan Blaz, foi exonerado do cargo de comandante do batalhão de Botafogo. Ele é acusado de invadir um prédio para investigar um líder criminoso. Imagens mostram um homem que, segundo testemunhas, seria Ivan. Elas também relatam que ele teria ameaçado e agredido a síndica e o porteiro do prédio.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.