Com Zubeldía suspenso, São Paulo poupa meia Alisson no jogo contra a Ponte Preta Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 19/02/2025 - 21h57 (Atualizado em 21/02/2025 - 09h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Logo após o Jornal da Record, nesta quarta-feira (19), tem São Paulo e Ponte Preta, ao vivo. O confronto é válido pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O São Paulo entra em campo para garantir a liderança do grupo C. Com uma vitória, o Tricolor vai decidir as quartas-de-final, contra o Novorizontino. Já a Ponte Preta precisa vencer para ficar mais perto da classificação no grupo D. O São Paulo vem com força máxima para essa partida. Apenas o meio-campo Alisson será poupado. O técnico Luis Zubeldía está suspenso e quem comanda a equipe neste jogo é o auxiliar Maxi Cuberas. O Tricolor não vence há quatro partidas no Paulistão e, com o apoio da torcida, vai tentar garantir a vantagem de decidir as quartas-de-final em casa.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.