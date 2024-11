Com viagem marcada para os EUA, homem perde passaporte e pede ajuda em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 15/10/2024 - 09h30 (Atualizado em 16/10/2024 - 01h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com malas prontas para os Estados Unidos, um supervisor de vendas pede ajuda para encontrar o passaporte que perdeu em Ribeirão Preto. Anderson conta que parou para abastecer a moto num posto de combustíveis da Zona Sul; a poucos dias do embarque, nesta segunda (21), ele corre o risco de ficar no Brasil.

*Reportagem exibida em 14/10/2024.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.