Com um jogador a mais, São Paulo só empata com a Inter de Limeira

O estádio Mané Garrincha, em Brasília, foi palco do empate por 0 a 0 entre São Paulo e Inter de Limeira, em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Paulista. O São Paulo jogou o segundo tempo com um jogador a mais, após a expulsão de Ruan Tavares, mas não conseguiu marcar. O tricolor está agora com 14 pontos, liderando o grupo C, enquanto a Inter de Limeira respirou fora da lanterna, agora com 6 pontos.

