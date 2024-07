COM TECNOLOGIA DE F1, AFRICA TWIN DCT AGORA É FABRICADA NO BRASIL

Aclr |Do canal MinutoMotor no YouTube

Com sistema de transmissão de dupla embreagem (DCT), a Honda CRF 1100L Africa Twin DCT só é fabricada no Japão e agora também no Brasil. Na planta da 'marca da asa' no Polo Industrial de Manaus (PIM) uma nova bigtrail fica pronta a cada cinco minutos. Confira no vídeo todos os detalhes desta operação e sobre a tecnologia DCT, que é usada até na Fórmula1.

