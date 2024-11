Com reabertura de Aeroporto Salgado Filho, RS aposta na retomada do turismo no estado Aclr|Do canal Record News no YouTube 22/10/2024 - 10h01 (Atualizado em 23/10/2024 - 01h04 ) twitter

Após quase seis meses, o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, volta a receber voos comerciais nesta segunda-feira (21). Para entender o impacto do retorno dos voos comerciais na retomada do turismo em território gaúcho, falamos com o Secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini.

