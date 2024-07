Com Passo Cia de Dança no Ver Mais Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 19/07/2024 - 15h37 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h25 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No programa Ver Mais, a Com Passo Cia de Dança traz uma apresentação incrível que promete emocionar e inspirar. Com uma abordagem inovadora e criativa, o grupo destaca-se no cenário da dança, mostrando sua habilidade e paixão pela arte. Acompanhe a performance e descubra como a dança pode ser uma poderosa forma de expressão e entretenimento.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.