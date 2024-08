Com obesidade mórbida, Claudinei precisa perder peso para continuar vivo Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 30/08/2024 - 14h30 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h30 ) ‌



Uma vida preso em casa, trancado pelo próprio corpo. Claudinei tem obesidade mórbida. Sofre acordado, sofre ao tentar descansar. Com mais de 250 quilos, ele precisa perder peso com urgência para continuar vivo. No entanto, para conseguir uma cirurgia bariátrica no 'Sistema Público de Saúde', ele precisou de embarcar numa viagem que parecia não ter fim.

