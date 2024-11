Com novas previsões de chuva forte, quase 40 mil imóveis seguem sem luz em SP Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 24/10/2024 - 19h08 (Atualizado em 26/10/2024 - 02h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quase 40 mil imóveis seguem sem energia elétrica após uma forte chuva atingir São Paulo, na última quarta (23). A partir desta quinta (24), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) divulgou alerta para tempestades em outras regiões do país. Um ciclone extratropical chegou ao sul do país e avança para a região Sudeste. Ventos de 100 km/h já foram registrados no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, a Defesa Civil de São Paulo montou mais uma vez um gabinete de crise, que deve atuar em conjunto com órgãos do governo e as distribuidoras de energia.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.